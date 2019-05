Un giovane e un top player: questo il piano della Juventus per la difesa della prossima stagione. E se uno fra Romero o Demiral risponderà alla prima esigenza, per la seconda il casting è apertissimo. Paratici lavora da mesi sulla pista che conduce a Matthijs de Ligt, che però è diventata a dir poco complicata vista la concorrenza di Barcellona e Manchester United. Altrettanto difficile il sogno Kalidou Koulibaly, mentre per Sergio Ramos sono arrivati soltanto sondaggi. Ecco perché resta caldo il nome di Alessio Romagnoli, innesto "fattibile" che accontenterebbe tutti nella dirigenza bianconera: molto dipenderà però dall'eventuale (mancata) qualificazione del Milan alla prossima edizione della Champions League.