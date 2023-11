La Juventus è stata protagonista alla, il più importante evento in Italia dedicato al gaming e agli esports che dal 2011 ospita ogni anno migliaia di visitatori pronti a scoprire le novità del settore e i più grandi tornei di esports, oltre a tanti momenti di spettacolo. La società bianconera ha conquistato il premio “Best Italian Commercial Activation” con Juventus x Dsyre - assegnato dalla giuria composta da Giorgio “Pow3R” Calandrelli - Content Creator & Ex Pro Player di Fnatic, Cecilia Ciocchetti - Esports Reporter e Digital Media Manager, Francesco "Deugemo" Lombardo - Esports Reporter e Simone "AKirA" Trimarchi - Esport Manager per Cookies digital.Gli Italian Esports Awards sono il primo premio interamente dedicato agli esports nel nostro Paese organizzato da IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi. La cerimonia di premiazione, all’interno della quale sono stati svelati i vincitori per ciascuna categoria (8 in totale), si è tenuta il 24 novembre scorso sul Central Stage di Milan Games Week & Cartoomics, presso Rho Fiera Milano.All’interno dello stand DSYRE è stato allestito uno spazio dedicato al team Juventus Dsyre, con la possibilità di giocare a FC 24 con postazioni a disposizione dei visitatori che hanno anche potuto incontrare il nostro team - l’allenatore Daniele “Dagnolf” Tealdi e Danilo “Danipitbull” Pinto. A completare la struttura dello stand il backdrop dedicato a Kojiro Hyuga aka Mark Lenders - il più gettonato e fotografato, in posa con la maglia della Juventus; una delle più richieste e acquistate dai tanti appassionati presenti all’evento.Una grande gioia per il premio “Best Italian Commercial Activation” ricevuto sottolineata anche dalle parole di Gianmarco Pino, Brand Manager di Juventus:«Siamo soddisfatti per la prima stagione trascorsa insieme a Dsyre, un periodo caratterizzato da successi e sinergie positive. Continuiamo con determinazione il nostro progetto anche quest'anno, dimostrando con i fatti il nostro impegno nel puntare su questo settore in costante crescita. Il trofeo della eSerie A, vinto insieme a Dsyre, ha guadagnato un meritato spazio nel Trophy Temple presso il J Museum, sottolineando il nostro impegno tangibile nel promuovere e sostenere l'eSport a livello nazionale. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario percorso».