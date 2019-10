Ormai alle spalle il ko contro la Juventus, il primo in campionato, il secondo consecutivo dopo quello Champions contro il Barcellona. Ieri è invece arrivato il Tapiro d'Oro, per Antonio Conte. Il leccese è stato premiato da Valerio Stafelli: era toccato a Giampaolo la scorsa settimana, è toccato al tecnico dell'Inter ora. Queste le parole rilasciate a Mediaset: "Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte. Vendicarsi della Juve? Non ho bisogno di nessuna vendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose". Due parole, poi, sulla stella dello Stadium: "La stella cometa? Ma sì, sono ragazzi".