Quello diè uno dei profili accostati alla Juventus per il mercato di gennaio: i bianconeri stanno cercando una quarta punta per completare l'attacco e negli ultimi giorni è spuntato anche il nome dell'attaccante negli ultimi quattro anni ha giocato in Cina nello Shandong Luneng. In questi minuti Pellè ha annunciato l'addio al club cinese attraverso un post su Instagram: "Grazie ai fantastici tifosi e a tutti i membri dello Shandong Luneng. Tutti voi avete lasciato un gran ricordo dentro di me. Vi amo tutti e sarete per sempre nel mio cuore". Un post su Instagram che ha trovato il consenso di Giorgio Chiellini, tra i tanti like infatti spunta anche quello del capitano bianconero.