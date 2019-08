Laha annunciato la collaborazione in esclusiva con Konami per l'edizione del 2020 del celebre videogioco PES, l'unico a contenere la versione originale della squadra bianconera per il prossimo anno. E, a breve, sarà disponibileproprio per onorare la partnership con il club. Gli appassionati di Juventus e del videogioco, insomma, non possono che sorridere. Due volte: