Si chiama Samed, ha 18 anni (compiuti il 31 gennaio scorso) ed è un attaccante mancino, proprio come il suo connazionale Dusan. Promette bene, e non a caso i bianconeri hanno voluto osservarlo da vicino. "Diverse vostre squadre (di Serie A, ndr.) sono venute a vederlo. Ricordo che lasi mosse per prima, addirittura due anni fa" ha raccontato il general manager delMilos, intervenuto ai microfoni di Sportweek nello speciale dedicato ai luoghi di "casa" dell'attuale numero 9 bianconero. La squadra serba, si legge, è ricca anche di altri talenti. "Nemanja, ala sinistra, ha due anni in più ed è già pronto per il vostro campionato. Mihajloe Mihajlosono altri due su cui scommetterei".