Operazione rilancio. La definisce così, Tuttosport, che nell'edizione odierna parla della possibilità che Emre Can alla fine possa rimanere: la Juve l'ha messo in conto, così come ha capito che la volontà di Emre sia totalmente diversa. C'è l'Europeo, all'orizzonte. E non parteciparvi potrebbe essere lo smacco definitivo, impossibile da digerire.



GIORNI CALDI - Per questo si vive alla giornata, anche sul mercato. Magari scrutando opzioni, operazioni, occasioni. Come quella su Thiago Alcantara e le voci che lo accompagnano a Torino, arrivate ieri dalla Spagna e riportate da TS. La Juve sta valutando delle strade alternative allo scambio con Paredes: una è proprio quella che porterebbe al centrocampista fortissimo del Bayern. Non esattamente utopia.