Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve non fa filtrare nulla sulla situazione legata alla penalizzazione. Al di là dell’amarezza del comunicato di lunedì sera. Non è arrivato alcun commento neanche dalla Federcalcio e anche al Coni, dove ieri si è discusso di giustizia sportiva.Per il quotidiano, è una sorta di piano di pace. Cioè l'ipotesi patteggiamento: simbolo di una nuova atmosfera.- Prima di tutto ci sono le variabili del campo, queste ultime due partite di campionato dovranno dirci in quale posizione di classifica, e in quale Europa la Juve potrebbe guadagnare il diritto di giocare. Poi c’è una data sottolineata in rosso: il 15 giugno. L'udienza per la manovra stipendi. Saranno quelli i giorni che ci diranno la verità su una possibile svolta. Il punto di caduta potrebbe essere questo, per la Gazzetta:. Una soluzione che dovrebbe ridurre o forse cancellare i rischi di un ulteriore intervento della Uefa.