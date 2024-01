Juve, arriva Pedro Felipe: le caratteristiche

Il nuovo acquisto della Juve per il futuro è Pedro Felipe, difensore classe 2004 che arriva dal Palmeiras e sarà aggregato alla Next Gen per i prossimi mesi. Ma che caratteristiche ha il promettente brasiliano?Pedro Felipe è un difensore roccioso, con struttura fisica imponente (190 centimetri) ma giocatore abile anche con i piedi, specie in costruzione. In alcune caratteristiche sembra simile a Bremer, anche se Pedro Felipe gioca meglio nella difesa a quattro da centro destra, scrive Gazzetta.it. Pedro Felipe potrebbe diventare prima o poi un vice Gatti, con l’obiettivo di crescere ulteriormente in prima squadra. La squadra mercato della Juve si è lasciata convincere proprio dalla prospettiva del brasiliano, che tra l’altro veniva seguito con attenzione anche da altri top club italiani ed europei. JUVE, CHI E' PEDRO FELIPE