Arriva Emanuele Pecorino alla Juventus. Il centravanti, nato a Catania nel 2001, ha militato fino ad oggi nella squadra etnea. Dopo l'intera trafila nel Catania, Novellino gli regala la prima convocazione nel 2019. Sarà un'annata importante, in grado di regalare il sogno Milan al giovane attaccante: 7 gol in 14 partite con i rossoneri. E gli occhi di Ibra puntati addosso: "Un giorno mi punzecchiò per tutta la durata dell'allenamento in palestra, criticava le mie posture. Era il suo modo di rompere il ghiaccio...". Poi il Catania, di nuovo. Quindi l'occasione Juve, a partire da domani...