Risale al 7 novembre 2018 l'ultimo incrocio tra la, che domenica tornerà ad affrontare i bianconeri con la suanel big match di campionato all'Allianz Stadium. Allora si giocava una gara a gironi di Champions League: al termine della partita il tecnico portoghese, sulla panchina del, salutò i tifosi di casa con un gesto provocatorio, portandosi la mano all'orecchio come a dire: "Non riesco a sentirvi". In generale, il suo bilancio contro la Juventus parla di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. Positivo anche quello degli incroci con Massimiliano, otto in totale: contro l'attuale allenatore della Vecchia Signora, nella sua carriera Mourinho ha infatti collezionato quattro successi, due pareggi e altrettante sconfitte.