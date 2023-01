Danilo: " Non eravamo fenomeni prima, non siamo degli scarsi adesso".

Non poteva esserci risveglio peggiore per i tifosi juventini, che oltre a dover fare i conti con le 5 reti incassate nel big match di ieri sera, vedono allontanarsi in maniera sensibile anche le speranze di una vittoria scudetto. Sconfitta che è stata sintetizzata così dal brasiliano Danilo al termine della gara: 'Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo degli scarsi adesso'. Dichiarazioni che hanno trovato anche la replica dell'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio, il quale ha risposto così attraverso i suoi account social.'Danilo: " Non eravamo fenomeni prima, non siamo degli scarsi adesso". La penso anche io così, però fa male una sconfitta del genere. Il #Napoli non solo ha meritato la vittoria ma è giusto che sia in cima alla classifica. La miglior squadra del campionato #NapoliJuve'.