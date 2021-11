Ci siamo. I tifosi dellapresto potranno guardare in streaming, sulla piattaformadi, la docu-serie All or Nothing: Juventus, dedicata al club bianconero. Secondo quanto riferito da Tuttosport il prodotto sarà disponibile a partire da giovedì 25 novembre. Circa una settimana prima dell'uscita ufficiale, ossia mercoledì 17 novembre, ci sarà invece una presentazione (sempre in streaming) della serie. All'evento verranno mostrate, in anteprima assoluta, alcune sequenze della serie che racconta la stagione calcistica 2020-21. Ovvero l'ultima dicon la maglia bianconera, culminata con la conquista del quarto posto all'ultima giornata di campionato.