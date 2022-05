Ieri sera il rigore decisivo sbagliato da Aaron Ramsey con la maglia dei Rangers. Il centrocampista gallese, già era in prestito secco al club e ora al termine della stagione, come riporta Calciomercato.com ritornerà alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. La Juventus però vorrebbe raggiungere un accordo per la rescissione contrattuale, oppure venderlo a cifre basse.