Sarà 4-3-3, oppure 4-4-2: la verità è che questo dubbio lo scopriremo soltanto a partita in corso. Ma lac'è, la Juve è pronta, la Juve ha deciso gli uomini che scenderanno in campo per questa prima giornata già importante per capire il momento e l'ambizione della squadra di Allegri. Ecco, a proposito del tecnico: Max ha sciolto uno dei ballottaggi annunciati alla vigilia: Kostic parte dalla panchina, c'èche può agire a destra o a sinistra, a seconda del modulo poi scelto.Sempre su destra e sinistra, ma non c'entra la politica, si segnala un sorpasso: Alex Sandro è favorito per giocare come terzino mancino, mentre Mattia De Sciglo dovrebbe partire dalla panchina. Il brasiliano farà reparto con due connazionali come Bremer e Danilo, Bonucci al fianco dell'ex centrale del Torino. Per il resto, scelte apparentemente confermate, in particolare quella di McKennie: sarà lui il sostituto di Pogba.