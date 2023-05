“Per il Mondiale Under 20,rimane con noi”, aveva detto Massimiliano Allegri. E così sarà. L'ala mancina, classe 2003, non fa parte dei 21 convocati del CT Foster per il Mondiale U20, in programma in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno, e quindi non partirà con la sua Inghilterra. Il tutto per la felicità di Allegri, che potrà contare su di lui fino al termine della stagione. Mentre Matias Soulé sarà via con l'Argentina.