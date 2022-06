Sì o no, dentro o fuori. È un vero e proprio ultimatum quello che la Juve ha lanciato ad Angel Di Maria, dal quale pretende una risposta definitiva entro la giornata di oggi. Non c'è più tempo, a meno di un mese dall'inizio del raduno estivo Massimiliano Allegri ha bisogno di sapere su chi potrà contare per la prossima stagione, così come la dirigenza deve capire se è il caso di guardare altrove e tentare l'affondo su un giocatore diverso. Secondo La Gazzetta dello Sport, dall'ottimismo iniziale si è passati a un forte pessimismo: i bianconeri, del resto, sono convinti di aver avuto fin troppa pazienza, tanto più dopo aver aperto alla possibilità di accontentare il Fideo con un annuale - che non consente risparmi dal Decreto Crescita - e di fare uno sforzo anche sull'ingaggio, giocando sui bonus. L'ultimo rilancio, spiega la rosea, prevede una base fissa da 5.5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili (legati alle presenze), che permetterebbero all'argentino di avvicinarsi ai 7, cifra considerata congrua per un 34enne, pur esperto e abituato ai più importanti palcoscenici internazionali. Di Maria, però, continua a prendere tempo, probabilmente tentato dalle avances del Barcellona, che comunque non gli ha ancora fatto una proposta ufficiale. La Juve, da parte sua, sa di non poter fare di più, e per questo chiede una risposta in tempi molto brevi. Il rischio, infatti, è quello di farsi sfuggire le possibili alternative a partire da Domenico Berardi, perfetto per giocare sulla fascia destra e particolarmente apprezzato da Massimiliano Allegri: il Sassuolo lo valuta 30 milioni di euro, la Signora vorrebbe spendere un po' meno. Discorsi certamente interessanti, che però potrebbero venire meno qualora da Di Maria arrivasse un "sì" convinto. Oggi o mai più.