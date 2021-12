La Juventus come agirà sul mercato? I soldi dell'aumento di capitale (si parla di 80 milioni di euro destinati al mercato, ma a valere dalla prossima stagione) potranno davvero portare a qualche operazione interessante in entrata? Come spiega il Corriere dello Sport, l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene è stato chiaro:Poi, eventualmente e non è detto, la Juve potrà comprare qualcuno. Insomma, dichiarazioni da austerity in piena regola.