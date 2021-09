Vale per il film e per un Gigi Proietti in tutta la sua potenza empatico-attoriale che ha fatto storia; vale per Massimiliano Allegri". Dice Tuttosport. Che prosegue: "E dunque immaginiamocelo, il tecnico bianconero, che con lo sguardo sornione prende da parte il Federico Bernardeschi e il Federico Chiesa del caso (ad esempio...) e spiega loro: «Ci vorrebbe un’idea... E l’idea m’è venuta! È un’idea per la quale servirebbe un’abilità istrionica che non so se mi posso fidare di voi due ma ‘sta vorta fidamose. E’ un’idea che ci consentirebbe di castigare uno che da tempo, ha castigato»". Allegri ieri l'ha annunciato: "Può essere che stravolga la squadra, mi è venuta un’idea strana mentre venivo allo stadio".