Kaio Jorge sta arrivando in Italia! Finito il tempo degli aggiornamenti di mercato, ora è tempo di quelli ancora più espliciti e concreti sul giovane attaccante brasiliano che lascia il Santos, il suo Brasile, per arrivare alla Juventus. Intanto, spunta la FOTO di un volo: in arrivo verso Torino? Lo scopriremo col tempo...

In attesa di battere il colpo a centrocampo, con la trattativa Locatelli che avrà prestissimo un nuovo capitolo, è in arrivo Kaio Jorge. Siete curiosi di vederlo nella Juve?