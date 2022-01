4









Dopo aver saltato la finale di Supercoppa, Wojciech Szczesny potrà rientrare contro l'Udinese. Come confermato anche da Allegri in conferenza stampa, è infatti arrivato il green pass rafforzato del polacco, che aveva iniziato il ciclo vaccinale in ritardo rispetto a tutti i suoi compagni, nei giorni scorsi: "​Al dodicesimo giorno sarebbe arrivato con l’acqua alla gola, se si giocava alla mattina del tredicesimo alle due di notte poteva venire tranquillamente in albergo con noi”, ha scherzato Allegri in conferenza stampa, spiegando però tra le righe il perché dell'esclusione in Supercoppa: chi non è vaccinato, infatti, può scendere in campo ma ​non può partecipare alle attività col gruppo squadra, dal ritiro al percorso in pullman.