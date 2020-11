In quel di Madrid tiene banco la questione legata al futuro di Sergio Ramos. Il capitano dei Blancos ha un contratto in scadenza nel 2021, dunque da gennaio potrebbe potenzialmente accordarsi un qualsiasi club. Anche perché segnali di rinnovo non ce ne sono, anzi. La stampa spagnolo rilancia, affermando come il Real Madrid offrirebbe un solo anno di contratto in più ad un ingaggio ridotto rispetto agli attuali 12 milioni di euro netti, tanto da aver infastidito lo spagnolo che ha momentaneamente stoppato la trattativa. Tra i tanti top club ad osservare la situazione c’è anche la Juventus.