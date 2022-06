A Torino potrebbe arrivare... il re degli assist. Stando alle ultime notizie, infatti, stanno aumentando le possibilità di vedere alla Juve Filip Kostic, l'esterno dell'Eintracht Francoforte che in questa stagione più che in altre si è distinto in maniera assoluta per la sua capacità di mandare a rete i propri compagni. 44 gli assist forniti dal serbo, sul terzo gradino del podio nei cinque maggiori campionati europei a pari merito con Alexander-Arnold e Jadon Sancho. Meglio di loro hanno fatto solo Lionel Messi e Thomas Muller, rispettivamente secondo e terzo con 57 e 66 passaggi decisivi.