Come racconta Gazzetta, l'esperienza della scorsa stagione dimostra che gli incroci con le big pesano. Basti pensare ai rimpianti della Juve per la sconfitta contro l’Inter. L’ultima di tante bruciature nelle sfide d’alta quota del 2020-21. Appena un punto conquistato contro i nerazzurri, contro l’Atalanta e contro il Napoli. Soltanto due punti contro il Milan. Uniche eccezioni le serate contro le romane. Troppo poco per ambire allo scudetto.