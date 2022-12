L'ex allenatore Arrigosulla Gazzetta ha parlato così della Juventus: "Al Mondiale gli juventini hanno dimostrato di essere giocatori forti e penso soprattutto a Rabiot che ha fatto benissimo e, per certi versi, è stato una sorpresa. I ragazzi di Allegri hanno tutti esperienza e notevole forza fisica, qualità che risulterà fondamentale in questa seconda parte di stagione. E poi la Juve è l'unico club italiano che sta lavorando sui giovani, e questi giovani stanno dimostrando di avere entusiasmo, buona qualità e tanta generosità. La Juve, a pensarci bene, potrebbe essere la grande sorpresa della ripartenza del campionto e potrebbe anche lottare per le primissime posizioni. Recupera guocatori importanti come Chiesa, avrà un Di Maria galvanizzato dal Mondiale e magari ritroverà pure Pogba. Allegri dovrà dimostrarsi abile nel fare gruppo e nell'isolare la squadra dai problemi extracalcistici".