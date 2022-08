Tutto pronto:vestirà la maglia della, e lo farà per i prossimi cinque anni. Il giovane attaccante del Vicenza, 18 anni, stava per passare al Milan, ma i bianconeri hanno battuto qualsiasi tipo di concorrenza. A fare la differenza, probabilmente, la promessa di un progetto più netto e chiaramente la questione economica.Come racconta Gazzetta, ha fatto discutere la presunta commissione pagata alla famiglia del giovane centravanti: se la proposta al Vicenza sarà di due milioni, altrettanti sarebbero stati versati alla famiglia del giocatore. L'entourage di Mancini smentisce, altre fonti riportano la metà e cioè un milione. Mancini vanta già 13 presenze in Serie B e due in Coppa Italia, oltre a 10 gol in 13 apparizioni nella Primavera 2 del Vicenza. Dove giocherà? Tra la Primavera di Montero e la Serie C, con l'Under 23 allenata da Brambilla.