E adesso tocca a Paulo. Forse. In attesa delle parole di Pirlo nel pomeriggio, Tuttosport fa il punto della situazione in casa Juve. Già nel pomeriggio, il Ferencvaros farà il suo arrivo a Torino: Chiesa e Dybala l'hanno già messo nel mirino. Chi riposa? Strano ma vero: per la prima volta, potrebbe star fuori Alvaro Morata. CHIUDERE IL DISCORSO - Pirlo è stato chiaro: vuole chiudere immediatamente il discorso qualificazione. E contempla almeno una vittoria, in attesa del risultato del Barcellona. Pertanto, la formazione non sarà stravolta. Intanto, in porta tornerà Szczesny, Cuadrado resta al suo posto, così come Demiral e De Ligt, oltre a Danilo. Dunque, le novità: McKennie e Bentancur proveranno ad essere protagonisti. Poi, Federico Chiesa e Paulo Dybala, che hanno recuperato dall'infortunio e sembrano in grado di partire dal primo minuto. Ronaldo? C'è, eccome. Sarebbe la seconda conferma dalla cintola in su: con lui, solo Arthur.