è la prima produzione originale di, dove vengono ideati e prendono vita tutti i contenuti digitali del club. Unche sarà distribuito a partire dalper l'Italia, presto anche in tutto il mondo, in esclusiva su Amazon Prime Video.​"Ho sentito una fitta dietro il ginocchio, che non avevo mai sentito prima", racconta l'esterno neldi lancio pubblicato dal club. "Si avvicina Lorenzo Pellegrini e gli faccio: 'Mi sono spaccato tutto'". E poi le parole della fidanzata Lucia Bramani: "Fede ti stravolge la vita, ed è molto bello"."Oggi c'è una buona notizia mamma, ho corso", racconta ancora il giocatore. "Tra me e me mi dicevo: 'Ma chi me lo fa fare, ma perché? Basta, basta...'".9 gennaio 2022, Stadio Olimpico di Roma. Alla mezz'ora del primo tempo Federico Chiesa si accascia a terra, urlando di dolore: si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. È l'inizio di un calvario lungo dieci mesi, durante il quale Federico dovrà riscoprirsi, come atleta e come uomo. Al suo fianco ci saranno la famiglia, i compagni, lo staff della Juventus e un nuovo prezioso amore.Il posto in cui nascono i prodotti digitali di Juventus, il centro della creatività e dei contenuti che ogni giorno alimenta i canali ufficiali bianconeri. Che con orgoglio annuncia la sua prima Produzione Originale.Segnatevi dunque, ancora una volta, la data italiana: 3 febbraio. Ci vediamo su Amazon Prime Video, per vivere insieme il percorso di Fede… Back on Track.è la nuova struttura creativa di Juventus, dove creator con diverse specificità – designer, video makers, writers, infuencers, streamers, social media creators – confluiscono in un unico polo produttivo nel cuore degli Headquarters del Club bianconero.I progetti di Juventus Creator Lab, abbracceranno tutto il mondo bianconero: le storie dei giocatori della Prima Squadra, quelle delle Juventus Women e dei ragazzi della Next Gen, fino a quelle dei campioni che hanno scritto pagine leggendarie dell'epopea juventina o quelle, come Team Jay, dedicate ai più piccini. Una produzione vasta e articolata, per soddisfare il palato di chi già tifa Juventus, ma anche per avvicinare un nuovo pubblico, magari ancora distante dal calcio, e farlo appassionare al gioco più bello del mondo e a una delle squadre più amate.