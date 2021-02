Come raccontato dal Corriere Torino, Pirlo ha nove punti in meno rispetto a Maurizio Sarri, "e la ricetta Allegriana delle ultime due gare a Napoli non ha portato risultati con un giro palla che, specialmente nel primo tempo, è risultato troppo lento". Sì, si è fatta sentire l'assenza di Arthur e ora i bianconeri devono pure guardarsi indietro, perché gli azzurri sono solo a una lunghezza, a prescindere dalle difficoltà avute in quest'inizio di annata. Tanti passi falsi che impongono ai bianconeri un dentro o fuori a ogni partita. Non ci sono più passi falsi nel registro delle possibilità: c'è solo l'opzione vittoria. E in tutte le competizioni.