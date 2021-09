La Juventus e il Chelsea stanno per affrontarsi all'Allianz Stadium per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida con un gusto particolare, dato che i bianconeri, protagonisti di un avvio difficoltoso di campionato, ricevono nientemeno che i campioni d'Europa, e un avversario ben noto come Romelu Lukaku. C'è da entrare al meglio in clima partita, e cosa c'è di più "carico" delle immagini delle squadre nel prepartita dall'Allianz Stadium, dall'arrivo in campo al riscaldamento?

Qui di seguito tutte le foto e i video: