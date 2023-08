Dal sito ufficiale della Juve.Bianconeri, siamo felici di annunciarvi una grandissima novità!Di che cosa stiamo parlando? Del- una nuova opportunità per potersi assicurare un posto all'per tre partite - acquistabile a partire dalle ore 10:00 di martedì 22 agosto 2023.Il "3 Games Pack" vi consentirà di beneficiare di un prezzo molto vantaggioso rispetto all’acquisto delle singole partite. Gli interessati potranno scegliere il loro posto e assistere alle partite contro, a partire da 33,00 € a partita. Non è finita qui: in alcuni settori sarà prevista anche una tariffa speciale dedicata agli Under 16.Parallelamente al pacchetto comprendente le tre sfide già citate poco sopra, sempre lunedì 22 agosto alle ore 10:00 inizia la vendita libera per la sfida contro i biancocelesti, in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00. Qui trovate tutte le informazioni necessarie riguardanti questo match.Vi abbiamo presentato il "3 Games Pack".Vi abbiamo annunciato l'apertura della vendita libera per la sfida contro la Lazio.Ora vi diciamo che, se non volete perdervi neanche una partita nella nostra casa, ma non siete riusciti a sottoscrivere l'abbonamento nella precedente finestra di vendita, avete ancora una possibilità.A partire dalle ore 10:00 di lunedì 28 agosto, si potrà nuovamente sottoscrivere un abbonamento per la stagione 2023/2024. Qui trovate tutte le informazioni necessarie.Cerchiate in rosso queste date sul calendario, non potete perdervele!Vi aspettiamo a casa per vivere, insieme, questa nuova stagione! Stronger, Together.