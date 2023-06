Cristianosembra a un passo dalla. Ormai in uscita dal, il dirigente conta di insediarsi alla Continassa anche prima del blitz a Rimini per l'apertura ufficiale del calciomercato, risolvendo entro il 30 giugno il contratto ora in essere per poter rendere operativo il suo tesseramento già da sabato 1° luglio. Come scrive La Gazzetta dello Sport, a Torino il nuovo ds firmerà un accordo quinquennale con l'impegno di costruire una squadra davvero competitiva, pur con l'obiettivo di contenere i costi. Ecco perchè le settimane iniziali saranno dedicate a cercare le offerte migliori per i talenti in uscita (o comunque sacrificabili), tra cui figura anche DusanSull'attaccante serbo, spiega la rosea, ci sono. Come possibile sostituto, invece, è già stato individuato il 20enne danese Rasmus, punta emergente dell'che Giuntoli aveva già messo nel mirino per il Napoli. Che possa essere questo il primo grande colpo del nuovo ds? Se ne saprà certamente di più a breve.