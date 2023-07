Non è ancora arrivato, ma ormai è solo questione di tempo. Un giorno, forse due. Più per questione diplomatiche, di “etichetta” per così dire, che per questioni sostanziali: Cristiano Giuntoli riuscendosi a liberare dal Napoli entro la mezzanotte di venerdì 30 giugno è riuscito a rispettare i termini pretesi dalla Juve, che potrà quindi formalizzare l'accordo di cinque anni per metterlo a capo dell'area sportiva già dall'inizio di questa stagione e senza dover passare attraverso il percorso delle deroghe come voluto alla Continassa. Ci sarà subito tanto da fare per Giuntoli, presentazione possibile nella settimana del 10 luglio con l'inizio dell'attività, l'agenda delle priorità è lunga e importante, il mercato è un macromondo da cui dipenderà tutto ciò che lo vedrà responsabile: gli equilibri di bilancio, la competitività dell'organico, quindi i risultati del campo. Aspettando di capire quando e se ci saranno anche dei nuovi collaboratori al fianco di Giuntoli, come si riposiziona l'assetto della dirigenza bianconera?Scoprilo in gallery