Sulle colonne di Calciomercato.com Giancarloha proposto una riflessione su quello che potrebbe accadere per Massimilianocon l'arrivo alladi Cristiano, che ormai sembra cosa fatta. "Accantonato da Aurelio, è sicuro che Giuntoli, in questo periodo, abbia lavorato per la Juve", il suo pensiero. "Non in maniera attiva (non può), ma con la testa, gli appunti, la visionatura di calciatori. Facile prevedere che dal primo di luglio la Juve parta a razzo e il piano-Giuntoli si dispieghi in tutta la sua potenza. Resta da capire se la sua attività, che sarà a 360 gradi, possa entrare in rotta di collisione con Allegri. Ove mai emergessero incompatibolità o contrasti, la società ha chiara di chi sarà l'ultima parola. Deciderà Giuntoli e anche Allegri dovrà accettare che l'uomo forte, da qui in avanti, sia il direttore sportivo".