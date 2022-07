Bobby, occhio al nome. Come racconta il Corriere dello Sport, il brasiliano irrompe sulla scena del mercato della Juventus: può essere davvero lui il colpaccio a sorpresa per definire un super reparto con Di Maria e Vlahovic. Per il quotidiano, l'offensiva si è sviluppata sottotraccia, nelle ultime ore ha trovato terreno fertile.Tutto è nato dalla forte concorrenza in casa Liverpool, acuita dall'arrivo di Nunez. Firmino vuole giocare, anche perché c'è un Mondiale a breve e le prospettive di giocarlo con la Seleçao si sono inevitabilmente ridotte. La Juve, che ha provato sempre per Morata, per il CorSport ora vira decisamente sul brasiliano del Liverpool, anche lui per altro tatticamente capace di coprire più ruoli.