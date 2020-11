Il campionato è in pausa ma i temi legati alla Juventus non mancano mai, come si può evincere andando a vedere alcune prime pagine dei quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport, che apre con la vittoria dell'Italia contro l'Estonia in amichevole e con le strette in arrivo sul protocollo anti-Covid, dedica una colonna a CR7 dal titolo "Vendere Ronaldo? Adesso può convenire". Ampio spazio alle vicende bianconere su Tuttosport, dove un raggiante Matthijs De Ligt (insieme alla bella AnneKee) sembra esclamare "Juve, arrivo io!" e vicino c'è il box "746 gol, Ronaldo raggiunge Puskas".