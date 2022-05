La Juve continua a lavorare sul mercato per consentire ad Allegri di avere tutta la rosa a disposizione prima dell'inizio della nuova stagione. Una volta perfezionati i colpi Di Maria e Pogba infatti, la Vecchia Signora dovrà provvedere a sistemare anche le corsie esterne, con il brasiliano Alex Sandro che sembra ormai destinato ad abbandonare la Continassa. I nomi monitorati per raccogliere l'eredità dell'ex Porto sono diversi e tra questi figura anche quello dell'esterno dell'Atletico Madrid Renan Lodi. Interesse che trova conferme anche dalla Spagna, perchè stando a quanto riportato da Marca, la Juve avrebbe scelto il classe 98 come primo obiettivo per la corsia di sinistra.