Abdoulaye Dabo ha iniziato ieri la propria avventura con la Juventus. Il centrocampista classe 2001 del Nantes è arrivato in bianconero ed è pronto per aggregarsi alla Juve U23. Ora per davvero. Sì, perché in passato i colori bianconeri li ha già sfiorati, salvo poi restare al Nantes, per volere di... un certo Claudio Ranieri, all'epoca allenatore che decise di scommettere su di lui. Come racconta Tuttosport, "fu perentorio con la società, che indugiava di fronte agli ammiccamenti verso il ragazzo da parte degli stessi bianconeri e del Red Bull Salisburgo, al punto che il baby prodigio – a 16 anni e 7 mesi – si riscoprì il più giovane di sempre a firmare un contratto da professionista con il club gialloverde. Un vincolo in scadenza nel 2022". Dabo è arrivato in Italia ieri, con la formula del prestito con diritto di riscatto (già fissato a circa 1,5 milioni). Il talento francese che batteva ogni record di precocità, che veniva definito come "un po’ di Pogba e un po’ di Kanté: è un diamante e, come tale, deve essere lavorato per donargli il massimo splendore", ora deve ritrovarsi.