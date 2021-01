La Juventus, in attesa di piazzare il colpo di gennaio per la prima squadra, ne ha messo a segno uno per l'Under 23. Si tratta di Abdoulaye Dabo, ala sinistra 19enne che arriva dal Nantes. In patria militava nella 'squadra B' del club francese, in quarta serie, da noi avrà modo di mettersi in luce nella formazione di mister Zauli in Serie C.

Segui in diretta insieme a noi il primissimo giorno di Dabo alla Juve: direttamente dalla Continassa, vi aggiorneremo sul suo arrivo, sulle visite mediche e tutto ciò che riguarda il suo ingresso nel mondo bianconero!

9.35 - Il giocatore è arrivato accompagnato dal suo entourage: entrerà a breve al J Medical per effettuare le visite. Il primo elemento della prima squadra che conoscerà di persona probabilmente sarà Weston McKennie, appena entrato nel centro medico della Juve per gli accertamenti suoi suoi fastidi muscolari (atteso in mattinata anche Paulo Dybala).