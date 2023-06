sembra essere vicina al aggiungere una formazione Under 23, come quella della Juventus, che sarà regolarmente iscritta al prossimo campionato di Serie C. Tuttavia non è possibile inserire le due formazioni nello stesso girone. Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani ha spiegato come procedere, in occasione della Integration League. Queste le sue parole riportate da Calciomercato.com:“C’è un regolamento posto dal Consiglio direttivo per salvaguardare l’equità sportiva dei campionati. Qualora due Under 23 dovessero, per geografia, far parte dello stesso girone dovremmo precedere con un eventuale sorteggio. Aspettiamo gli organici e le pronunce della Covisoc il 30 giugno. Poi vedremo tutto il resto“.