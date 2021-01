Secondo quanto raccolto in serata, la Juventus ha definito l'arrivo anche di Mattia Compagnon. Il centrocampista classe 2001 arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese, dal quale era stato a sua volta girato in prestito. Il giocatore ha fatto parte delle lunghe chiacchierate di mercato tra Juve e Udinese, che solo nella giornata di ieri hanno sbloccato l'affare Mandragora. Il centrocampista oggi sraà ufficiale al Torino.