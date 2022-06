È tutto fatto per il passaggio alla Juve di Andrea Cambiaso. L'accelerata decisiva è arrivata nelle scorse ore, con il terzino sinistro classe 2000 ormai pronto a lasciare il Genoa e a sottoporsi alle visite mediche per conto del nuovo club. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, intanto, svela i dettagli dell'affare: ai rossoblù andranno 3.5 milioni di euro e Radu Dragusin come contropartita tecnica, per un'operazione del valore complessivo di 10 milioni di euro.