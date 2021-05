DA AGIPRONEWS



Primo scossone nelle scommesse sulla prossima stagione di Serie A. L’addio di Conte all’Inter e il ritorno vicinissimo di Allegri alla Juventus ribaltano le carte in tavola nella caccia allo scudetto, per la quale i bianconeri tornano favoriti. Partiti a 2,55 all’apertura delle giocate, Ronaldo e compagni sono ora favoriti a 2,10 sul tabellone Planetwin365, con l’Inter che perde la prima posizione e sale da quota 1,80 a 2,65. A completare il podio si conferma l’Atalanta, che accorcia da 8,50 a 7,50; in attesa del nuovo allenatore, il Napoli staziona a 14,00, alle spalle del Milan (13,00), mentre la Roma targata Mourinho è a 16,00.