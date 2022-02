"Arrendersi non è un'opzione!". Parola di Alvaro, che ha commentato così sul suo profilo Instagram la partita dellacontro l', pareggiata all'ultimo istante grazie a un gol di Danilo. Anche ieri sera, in poche parole, i bianconeri hanno reso onore al motto "fino alla fine", come ha riconosciuto anche l'attaccante spagnolo, autore di un'altra prestazione più che convincente al fianco di Dusan Vlahovic e Paulo Dybala. Ecco il suo post: