Massimiliano, in conferenza, ha parlato così del tema Pogba: "Arrabbiato per il mese e mezzo perso? Io sono abituato che da qui bisogna guarda avanti, il passato non si cambia. Quando si prende una decisione è giusta in quel momento, poi si valuta dopo, Non andiamo da nessuna parte a guardare indietro, pensiamo a fare una bella partita domani. Non è una Juve falsa, è una Juve che deve provare a fare il massimo con il Psg domani, creando pericoli. Poi che la Juve debba lavorare per fare il meglio da qui al 13 novembre. Poi giocarci tutto da gennaio in poi con i rientri. Abbiamo avuto gli infortuni".