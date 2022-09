Marco Busiello, agente anche di Marko, ha parlato così a Tuttosport della trattativa tra la Juventus e l'attaccante del Bologna: "I bianconeri hanno chiesto informazioni sul ragazzo, come è normale che sia visto che parliamo di un grande centravanti nel pieno della maturità psico-fisica. Il Bologna, però, non ha mai voluto parlarne. I dirigenti rossoblù hanno sempre considerato Arnautovic incedibile. Farebbe comodo a qualsiasi squadra, a partire dal Bologna, che penso se lo terrà stretto. Mi sembra difficile un ritorno di fiamma con la Juventus, anche perché Milik ha iniziato benissimo e mi sembra il più in forma. Poi, ovvio, nel calcio non si può dire 'mai' su niente".