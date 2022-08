Memphis Depay, Milik e... Arnautovic. Sono questi i nomi in ballo per l'attacco della Juventus, che verranno valutati ancora nelle prossime ore. E, salvo svolte improvvise nelle prossime ore, la scelta finale verrà presa soltanto dopo un confronto tecnico tra Massimiliano Allegri e i dirigenti Federico Cherubini, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. E può succedere ancora di tutto. Come scrive Tuttosport, gli uomini mercato bianconeri stanno sondando il terreno per capire la reale fattibilità dell’operazione Arnautovic, "finora dichiarato incedibile dal Bologna e ieri ancora a segno. Un’intesa con gli emiliani sembra complicata, ma non impossibile. La chiave, stando a quanto filtra dall’Austria, potrebbe essere Daniele Rugani in rossoblù".