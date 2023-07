Mike, da luglio Chief marketing & communications officer della Juve, ha parlato della tournée Usa e dell'impatto sul club bianconero: «Molto, l’interesse nel calcio in America sta crescendo, non a caso nel 2026 ospiterà la Coppa del mondo. Per i giovani la Juventus è il primo club italiano, qui negli Stati Uniti abbiamo una fan base molto buona, vogliamo continuare a far conoscere il nostro brand e con la tournée abbiamo l’opportunità di farlo. L’obiettivo è allargare il nostro bacino d’utenza e raggiungere il maggior numero di tifosi possibile, attraverso i social e le nuove strategie di comunicazione, come TikTok e Snapchat. Però è importante non solo il lavoro sui social, anche raggiungere i grandi broadcaster».- «Wes e Timo sono famosi e stimati in America. Qui tutte le persone che seguono la nazionale li conoscono e quando gli chiedi “Che squadra tifi in Italia?”, in tanti rispondono che simpatizzano per la Juventus grazie a loro».- «Lavoriamo soprattutto con il basket. Abbiamo delle partnership importanti per la crescita del brand. In questi giorni abbiamo fatto attività marketing con i Lakers, FaZe Clan, Snapchat e 032c. Un bel lavoro».