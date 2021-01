I tifosi juventini ricordano con particolare trasporto le maglie della Juventus, vestite da campioni del calibro di Platini, che negli anni '80 avevano come sponsor l'azienda Ariston. La partnership si riproporrà: la società bianconera e Ariston hanno, infatti, raggiunto un accordo per operare insieme sul mercato cinese. Non a caso, il titolo dell'operazione è: "Grandi sfide meritano grandi campioni". Queste le parole di Federico Palomba, amministratore delegato di Juventus APAC: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Ariston nella grande famiglia dei soci di Juventus. Questa collaborazione è il risultato di una grande sinergia, legata al patrimonio italiano e all’innovazione. Il luogo in cui è stata siglata, la Cina, rappresenta un territorio molto dinamico, con un ruolo fondamentale per entrambi i marchi. Non c’è dubbio che da qui nasceranno nelle prossime stagioni tante nuove idee, utili per un mercato così fiorente".