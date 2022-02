Juventus e Ariston, già in partnership dal 2021, hanno comunicato oggi di aver esteso il loro rapporto anche in Africa. Ecco il comunicato:



"Juventus e Ariston estendono la loro collaborazione: Ariston, già Regional Partner del Club in Cina e Indonesia dal 2021, da oggi lo è anche per il territorio africano.



Crescita, sviluppo, sfide: queste sono le parole d’ordine della collaborazione fra i due brand, secondo lo stesso claim che ha ispirato lo scorso anno le partnership in Asia: “Challenges deserve Champions”, le sfide meritano Campioni.



La sfida è un concetto profondamente radicato nel DNA di entrambi i brand: Ariston è alla costante ricerca del successo e dell’eccellenza e lo dimostra nell’alta qualità e comfort dei suoi prodotti, ma la sfida è anche la continua ispirazione della Juventus, che la vive sempre, continuamente, dentro e fuori dal campo".